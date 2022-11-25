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В Болгарии заявили о поддержке ЕК в стремлении страны присоединиться к Шенгену

В Болгарии заявили, что Еврокомиссия поддерживает присоединение страны к Шенгену
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Hristo Rusev
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддерживает присоединение Болгарии к шенгенскому пространству. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба президента Болгарии Румена Радева.

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Отмечается, что Радев провел телефонный разговор с главой ЕК.

«Председатель ЕК выразила поддержку присоединению Болгарии к Шенгену и отметила достигнутые нашей страной результаты в охране границ Европейского союза, несмотря на сильное миграционное давление», — говорится в сообщении.

В разговоре Радев также выразил надежду, что достижения Болгарии по охране внешних границ ЕС будут признаны всеми европейскими партнерами и страна присоединится к шенгенскому пространству в ближайшее время.

По его словам, облегчение коммуникации между членами ЕС в Юго-Восточной Европе через расширение шенгенского пространства должно быть приоритетом в условиях кризиса и прерванных путей поставок.

16 ноября ЕК объявила о готовности Хорватии, Болгарии и Румынии присоединиться к шенгенскому пространству и рекомендовала Евросоюзу (ЕС) принять это решение. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йохансон призвала «не медлить» с этим вопросом, так как за годы после вступления в ЕС эти страны выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству.

По ее словам, 8 декабря совет юстиции и внутренних дел ЕС проведет голосование по этому вопросу.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 26 стран, где существует единая система пограничного контроля. Ожидается, что положительное решение о вступлении трех новых государств в Шенгенское соглашение Совет Европы может принять в Брюсселе уже в начале следующего месяца.

Еще в июле прошлого года Йохансон выразила надежду на то, что Болгария, Румыния и Хорватия в скором времени станут полноценными членами Шенгенской зоны.

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