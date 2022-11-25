Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 ноября заявил, что Киев не против переговоров с Россией.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению», — отметил министр, отвечая на вопрос французской газеты Parisien.

Кулеба уточнил, что для переговоров Россия «должна перестать путать диалог и ультиматум».

Министр также подчеркнул, что западные лидеры не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам. Справедливый мир, по словам Кулебы, начинается с восстановления территориальной целостности страны.

На прошлой неделе Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности страны. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

Украинский президент заявил, что якобы получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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