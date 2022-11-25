Число погибших при минометном обстреле Новой Каховки выросло до семи

Количество мирных жителей Новой Каховки, погибших 25 ноября из-за минометного обстрела города со стороны украинских войск, выросло до семи, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

Там рассказали, что смерть последней жертвы диагностировали медики, прибывшие на «скорой» по вызову в одну из многоэтажек по улице Октябрьской.

«Зафиксирована смерть мужчины 1965 г. р. в результате получения открытой черепно-мозговой травмы и осколочного поражения. Данные ранения были им получены сегодня днем во время минометного обстрела города», — сообщила администрация в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о шести погибших. В администрации города отмечали, что это самые большие жертвы среди мирного населения Новой Каховки за все девять месяцев.

В ночь на пятницу Новая Каховка подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских войск. Атака продолжалась до утра. Также обстрелы были и в течение дня.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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