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Путин заверил, что Россия добьется своих целей во время спецоперации на Украине

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Россия, без всяких сомнений, добьется своих целей в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил 25 ноября президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО.

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«Мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений» — сказал президент.

Путин, обращаясь к матери погибшего в ходе СВО старшего лейтенанта, отметил, что сейчас противник, действуя в информационном поле, всячески пытается обесценить действия российских военных на Украине.

«Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын. Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята, и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне», — отметил Путин.

Во время встречи президент обратил внимание и на то, что Россия ведет боевые действия не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Кроме того, он отметил плохую моральную атмосферу и расстрелы в украинских войсках, что «подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом».

Путин также заявил, что вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. По его словам, министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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