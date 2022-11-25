Путин заявил о неизменности планов по развитию России

Планы по развитию России не меняются, и они огромные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 25 ноября, встречаясь с матерями военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

«Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы», — отметил глава государства.

Президент добавил, что все эти планы будут реализованы в том случае, если вопросы, которые будут стоять перед страной, станут решаться вместе — как в рамках спецоперации, так и в рамках «трудовых будней».

«И самое главное, залог наших успехов — это единство», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что противники в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса, дискредитируя то, ради чего люди в России уходят из жизни.

Кроме того, в ходе встречи Путин отметил, что в интернете много обмана и лжи, указав, что на сегодняшний день информация является оружием борьбы.

Ранее в пятницу глава Минцифры РФ Максут Шадаев также указал, что Россия достигла цифрового суверенитета. Министр отметил, что уход иностранных компаний позволит развиваться российским разработчикам.

Днем ранее президент России заявил, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах. Он указал, что такие технологии должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии.

В свою очередь, 23 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам отметил, что экономика России продолжает адаптироваться к текущим вызовам. Она показывает устойчивость к целому ряду рисков.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».