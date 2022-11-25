Россия не будет признавать Украину страной-террористом, уподобляясь нарушителям международного права на Западе. Об этом заявил 25 ноября заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Как отметил дипломат, в случае признания Украины «страной-террористом» оценка поведения недружественных России государств носила бы «псевдосимметричный и юридически ущербный характер», что говорило бы о том, что РФ пошла на поводу у своих оппонентов. Однако власти Российской Федерации не будут «бездумно копировать терминологический инструментарий, который сами же последовательно критикуют».

«Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным. Уподобляться нарушителям международного права не будем», — приводятся слова Сыромолотова на сайте МИД РФ.

Кроме того, замглавы дипломатического ведомства заявил, что попытки обвинить Россию в якобы «государственном терроризме» начал как раз Киев и «постмайданная» власть Украины, выступив застрельщиком данной риторики. Это началось с того, когда в 2014 году Украина навесила ярлыки «террористов» на ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Россия всегда проявляла себя как ответственный участник антитеррористической деятельности. Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Черном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций», — заявил Сыромолотов.

Ранее, 23 ноября, Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, ЕС должен осуществить.

Тогда же бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что признание России «государством — спонсором терроризма» со стороны Европарламента — это очередная резолюция, направленная на нагнетание напряженности. Никаких последствий, кроме «шума» с целью пиара, вероятнее всего, не будет, считает Чижов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

До этого президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ, призвал ее стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов — украинских и прибалтийских.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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