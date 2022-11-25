Tesla отзывает автомобили в Китае из-за программного обеспечения и ремней безопасности

Tesla отзывает почти 80 тыс. автомобилей в Китае. Причиной стали проблемы с ремнями безопасности, передает телеканал «Известия». Часть моделей машин произведена в США, часть собрана в Китае. Ранее Tesla заявила, что отзовет 300 тыс. машин из-за фар. С начала текущего года акции компании подешевели на 48%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.