Отель «Точка на карте. Приозерск» выиграл номинацию Национальной гостиничной премии. Он был отмечен за лучшую концепцию продвижения отеля.

Отель расположен в Ленинградской области — в месте, где река Вуокса впадает в Ладожское озеро. «Точка на карте. Приозерск» является локальной опорной точкой трех маршрутов — победителей всероссийского конкурса по проектированию концептуальных маршрутов «Открой свою Россию».

Отель входит в гастрономическое путешествие «Ешь. Вдохновляйся. Люби», активный семейный тур «Под зимним солнцем Карелии», а также в автомобильное приключение вокруг крупнейшего озера Европы — маршрут «Энергия Ладоги», получивший рекомендацию Ростуризма (упразднен указом президента РФ Владимира Путина 20 октября) к присвоению статуса национального туристского маршрута.

Каждый элемент интерьера и благоустройство территории отеля продуманы так, чтобы гости могли наслаждаться эстетикой северного минимализма в гармонии с природой в любое время года.

Церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии — это ежегодная премия лучших отелей России. Организатором конкурса выступает Российская гостиничная ассоциация.

В состав экспертной коллегии и жюри вошло более 30 известных и авторитетных профессионалов гостиничной и туристической отрасли. Доверие к выбору этих людей со стороны профессионального сообщества делает звание номинанта, финалиста и победителя премии высшим знаком признания и качества сервиса участников.