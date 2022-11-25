Дуда согласился принять ЗРК Patriot в Польше при отказе Берлина передать их Киеву

Президент Польши Анджей Дуда 25 ноября заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно установить в Польше, если ФРГ не согласится разместить их на Украине.

«Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли в некотором отдалении от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины», — написал Дуда в Twitter.

Он добавил, что если Германия не согласится на выезд батареи на Украину, то эту защиту нужно разместить в Польше.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Изначально Польша приняла это предложение.

Однако после этого председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что было бы лучше, если Германия отправила бы свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польшу, а на Украину. По его словам, это «позволило бы определенно эффективнее, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника».

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине.

В свою очередь, депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна заявил, что идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман пояснил, что Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot, однако, по мнению властей Германии, такой шаг станет явной поддержкой Киева со стороны альянса.