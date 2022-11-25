Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о заполненности военных госпиталей в РФ на 38%
Происшествия
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Мир
На Украине остаются обесточены до 400 тыс. потребителей в каждой области
Экономика
«Черная пятница» 2022 года началась со снижения объема продаж
Авто
В ЦБ сообщили о случаях переводов клиентов к другим страховщикам по е-ОСАГО
Спорт
Сенегал обыграл Катар и лишил его выхода в плей-офф ЧМ
Мир
Памятник Екатерине II в Одессе отправят на склад занимающегося кладбищами предприятия
Армия
Путин указал на попытки противников обесценить действия российских военных
Мир
Правительство Украины запретило экспорт дров
Мир
В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Армия
Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса

Дуда согласился принять ЗРК Patriot в Польше при отказе Берлина передать их Киеву

0
Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Польши Анджей Дуда 25 ноября заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно установить в Польше, если ФРГ не согласится разместить их на Украине.

Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
И когда могут возобновиться активные действия на линии соприкосновения

«Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли в некотором отдалении от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины», — написал Дуда в Twitter.

Он добавил, что если Германия не согласится на выезд батареи на Украину, то эту защиту нужно разместить в Польше.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Изначально Польша приняла это предложение.

Однако после этого председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что было бы лучше, если Германия отправила бы свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польшу, а на Украину. По его словам, это «позволило бы определенно эффективнее, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника».

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине.

В свою очередь, депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна заявил, что идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман пояснил, что Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot, однако, по мнению властей Германии, такой шаг станет явной поддержкой Киева со стороны альянса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022