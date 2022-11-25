На Украине остаются обесточены до 400 тыс. потребителей в каждой области

В каждом регионе Украины в настоящий момент обесточено от 200 тыс. до 400 тыс. потребителей электроэнергии. Об этом 25 ноября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 тыс. до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Шмыгаль отметил, что из-за погоды наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Хмельницкой, Одесской и Тернопольской областях.

По его словам, в подконтрольной Киеву части Херсонской и Харьковской областях инфраструктура продолжает рушиться из-за продолжающихся обстрелов.

Ранее 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Тогда же он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины может вывести ситуацию в «нормальное русло» и прекратить страдания местного населения. Для этого Киеву необходимо выполнить условия Москвы.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».