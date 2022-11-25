В ЦБ сообщили о случаях переводов клиентов к другим страховщикам по е-ОСАГО
Центробанк (ЦБ) выявил у нескольких страховщиков недобросовестные практики перенаправления клиентов, оформляющих е-ОСАГО, на сайты других компаний, сообщил регулятор «Известиям» 25 ноября.
ЦБ принял необходимые меры и предупредил участников рынка о недопустимости повторения подобных случаев. Отмечается, что число жалоб по этой проблеме незначительное.
«По мнению Банка России, основной причиной перенаправления автовладельцев с сайта страховщика на иной сайт, в том числе на маркетплейсы, является отбор страховщиками для себя более выгодных клиентов и отсекание потенциально убыточных», — отметили в регуляторе.
При этом там же уточнили, что с 20 апреля наблюдают снижение поступающих обращений, связанных с доступностью е-ОСАГО.
В то же время директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник выразил мнение, что отсутствие возможности перенаправления автовладельцев с сайта страховщика на другие сайты с целью заключения договора е-ОСАГО лишает клиента возможности сравнивать цены от разных компаний и ограничивает выбор.
«По нашим подсчетам, разница стоимости ОСАГО на одинаковых условиях в разных страховых компаниях может составлять до нескольких тысяч рублей. На маркетплейсах пользователь может увидеть все предложения от страховых и остановить выбор на самом выгодном», — рассказал он «Известиям».
Ранее, 24 ноября, пресс-служба Российского союза автостраховщиков сообщила, что в III квартале 2022 года 30,4% автовладельцев получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составила 54%.
21 ноября ЦБ сообщил, что страховщик не может перенаправлять автовладельца на сайт другой компании для покупки электронного полиса ОСАГО.
16 ноября сообщалось, что контроль за работой автоматизированной информационной системы ОСАГО в скором времени перейдет от страховщиков к Центробанку.