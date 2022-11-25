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Президент РФ Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями

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Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО) заявил, что все солдаты в зоне СВО на Украине — герои.

Он также отметил, что героическое поведение солдат — это заслуга их матерей.

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«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров <...> не знает, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российские военные достойно выполняют свой долг. Участники спецоперации на Украине, как отметил Путин, не делят себя на отдельные касты и национальности.

Также Путин рассказал, что вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны России ежедневно. Министерство, по его словам, старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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