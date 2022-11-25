«Яндекс» рассматривает возможность передачи управления группой компаний менеджменту РФ

Компания «Яндекс» может передать управление группой компаний российскому менеджменту. Как указано в сообщении «Яндекса» 25 ноября, такая возможность рассматривается в настоящее время.

«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечено, что головная компания Yandex N.V., основанная в Нидерландах, со временем планирует вообще выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название. А основную часть своего бизнеса преобразовать в отдельную группу компаний.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса», — сообщила пресс-служба.

Данные меры, предполагают в компании, позволят ей и дальше продолжать фокусироваться на создании инновационных технологических продуктов и сервисов, а также развивать «Яндекс» в интересах своих пользователей, сотрудников и акционеров.

Ранее в пятницу сообщалось, что председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Он возглавляет ведомство с 2018 года.

12 сентября «Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club и продаже ресурсов «Дзен» и «Новости». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK.