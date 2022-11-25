Путин рассказал о заполненности военных госпиталей в РФ на 38%

Военные госпитали в России заполнены на 38%, рассказал 25 ноября президент страны Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации по защите Донбасса.

Между тем он отметил, что гражданские больницы также готовы принимать военнослужащих, в том числе и на реабилитацию.

«Мне министр [обороны Сергей Шойгу] говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими. В том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны», — сказал глава государства.

Кроме того, президент заявил о необходимости запустить программу широкой реабилитации раненых военнослужащих, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством.

«Нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Дополнительное обучение, оно точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем», — указал он.

Также Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне спецоперации.

«Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот, как раз говорили о том, что всё вроде с этим нормально, но, значит, не всё нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать», — отметил он.

В завершении глава государства добавил, что Россия добьется целей, поставленных в ходе спецоперации.

«Мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений», — заключил Путин.

Ранее в пятницу «Известия» рассказали, что побывали в одном из ведущих лечебных заведений военного ведомства — Филиале № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского». В этом солдаты и офицеры получают самую передовую медпомощь. Сейчас здесь как раз лечатся и проходят реабилитацию бойцы, получившие ранения в ходе спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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