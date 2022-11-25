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На Западе восхитились мужеством дебютанта «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: Youtube.com
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Западные СМИ восхитились русским кикбоксером из Ижевска Данилом Шаровым. Двадцатитрехлетний дебютант «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поразил иностранных журналистов и читателей мужеством и силой характера.

Шаров во время боя против Данила Кирикова 18 ноября получил травму головы и был готов продолжить поединок, но рефери решил остановить схватку.

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Поклонники единоборств назвали безумной стойкость Шарова.

По данным «Известий», в настоящее время с Шаровым всё в порядке. Сотрясения мозга нет.

3 декабря в рамках турнира RCC 13 сойдутся на ринге Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. В соглавном бою встретятся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

Боксер Александр Поветкин 25 ноября в беседе с «Известиями» пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым.

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