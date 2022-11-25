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Путин обсудил с Совбезом встречу Нарышкина с главой ЦРУ США Бернсом

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин предложил 25 ноября в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудить работу на G20 и встречу главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина с американским коллегой Уильямом Бернсом.

Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине
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«Мы поговорим с вами сегодня о результатах работы российских делегаций на саммитах «двадцатки», АТЭС [Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества], а также о том, как прошла встреча Нарышкина Сергея Евгеньевича со своим американским партнером в Анкаре», — сказал Путин, открывая встречу.

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября. Известно, что стороны обсуждали в Анкаре управление рисками и задержанных в России граждан США в том числе.

На следующий день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Саммит G20 проходил 15–16 ноября на Бали в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров. Он провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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