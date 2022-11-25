Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса

Россия ведет боевые действия не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Об этом заявил 25 ноября президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

«В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами. — Ред.), а с теми, кто им всё поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», — заявил Путин.

Он также отметил плохую моральную атмосферу и расстрелы в украинских войсках, что «подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом»

При этом президент подчеркнул, что Россия ощущает, что занимается правым делом, защищая Донбасс.

27 октября Путин заявил, что на Украине происходит сращивание националистов с неонацистами. Он отметил, что в разговоре с западными партнерами постоянно указывает на тот факт, что на улицах Киева тысячи людей могут свободно ходить со свастикой. В то время как в России с подобными проявлениями борются, на Украине поддерживают на государственном уровне.

Ранее, 14 октября, выступая на заседании Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком формате, Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом. Глава государства подчеркнул, что так страны СНГ послали бы сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

До этого, 5 октября, Путин указал, что на Украине долгие годы возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. По его словам, кризис в стране не наступил бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических землях России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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