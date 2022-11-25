Два человека погибли во Франции после падения вертолета
Два человека погибли в результате падения вертолета на юге Франции. Об этом 25 ноября сообщила газета Monaco Matin.
Крушение произошло на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.
На борту находились как минимум один пилот и один пассажир, отмечает издание.
Воздушное судно принадлежало компании Monacair. На нем осуществлялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом.
Ранее, 8 ноября, вертолет Ми-2 потерпел крушение в процессе совершения санитарного рейса. В результате падения погиб один человек — пациент, которого перевозили в больницу. Два пилота и два фельдшера, которые также находились в вертолете в момент крушения, выжили, отделавшись травмами разной степени тяжести. Спасатели эвакуировали всех пострадавших.