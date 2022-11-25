Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград»

Министерство юстиции России в пятницу, 25 ноября, включило в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград». Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено ООО «Город без преград», — отметили в Минюсте.

Как добавили в ведомстве, указанная организация была учреждена Искэндэром Ясавеевым, который ранее также был включен в реестр, как физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Ранее в пятницу стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича к Минюсту из-за его включения в реестр физических лиц — иностранных агентов. Музыкант попал в список иностранных агентов 2 сентября.

До этого, 18 ноября, сообщалось, что Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, блогера Михаила Светова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC). Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов был внесен главный редактор «Татарской газеты», член Союза журналистов РФ Ирек Биккинин, а также главный редактор издания Republic (издание было ранее признано СМИ-иноагентом в РФ) и руководитель интернет-издания It’s My City о жизни в Екатеринбурге Дмитрий Колезев.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.