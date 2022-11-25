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Путин допустил распространение льгот военным РФ на ополченцев Донбасса

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Фото: ТАСС/URA.RU/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин 25 ноября заявил, что в вопросе оформления участниками специальной военной операции (СВО) инвалидности соцслужбы должны быть эффективнее.

По словам главы государства, данная процедура не должна быть обременительной. Нужно, по словам Путина, организовать службу одного окна.

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Также российский лидер допустил распространение ряда льгот, предусмотренных для российских военных, на ополченцев Донбасса, которые сражаются с 2014 года.

«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, <...> начиная с 2014 года. Поработаем над этим», — сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Также глава государства отметил, что все участники специальной военной операции — герои.

Кроме того, Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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