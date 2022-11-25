Путин допустил распространение льгот военным РФ на ополченцев Донбасса

Президент России Владимир Путин 25 ноября заявил, что в вопросе оформления участниками специальной военной операции (СВО) инвалидности соцслужбы должны быть эффективнее.

По словам главы государства, данная процедура не должна быть обременительной. Нужно, по словам Путина, организовать службу одного окна.

Также российский лидер допустил распространение ряда льгот, предусмотренных для российских военных, на ополченцев Донбасса, которые сражаются с 2014 года.

«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, <...> начиная с 2014 года. Поработаем над этим», — сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Также глава государства отметил, что все участники специальной военной операции — герои.

Кроме того, Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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