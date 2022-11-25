Реклама
Прямой эфир
Мир
В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Армия
Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса
Мир
Подоляк заявил об отсутствии территории для эвакуации жителей Киева в случае ЧС
Общество
Путин указал на способность россиян вместе преодолевать тяжелые времена
Мир
Грета Тунберг и еще 600 детей подали иск против Швеции из-за политики по климату
Армия
Путин допустил распространение льгот военным РФ на ополченцев Донбасса
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Общество
Путин заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград»
Общество
В ХМАО в выходные ожидаются ночные морозы до –41 градуса
Мир
МАГАТЭ анонсировало визит на Южно-Украинскую АЭС

Институт международных финансов спрогнозировал замедление роста мировой экономики

Институт международных финансов: в 2023 году рост мировой экономики замедлится и будет сопоставим с 2009 годом
0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/David Bro
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно прогнозу Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), в 2023 году рост мировой экономики составит 1,2% и будет сопоставим с кризисным 2009 годом, сообщило 24 ноября агентство Bloomberg.

Рецессия Шредингера: что случилось с экономикой США
Цифры свидетельствуют об экономическом спаде, но правительство отрицает очевидное

Отмечается, что экономика еврозоны сократится на 2%. Такие показатели прогноза объясняются предположением, что конфликт на Украине может затянуться до 2024 года.

Как рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, на данный момент прогноз IIF является наиболее негативным и близок к стрессовым сценариям других международных финансовых организаций. Она напомнила, что базовый прогноз Международного валютного фонда за октябрь предполагает замедление роста мировой экономики в будущем году до 2,7%, ноябрьский прогноз Организации экономического сотрудничества и развития — до 2,2%.

«И в этих случаях прогнозируются темпы роста существенно ниже среднеисторических, однако именно для базового сценария предполагается, что экономика еврозоны всё же покажет околонулевую динамику при небольшом сокращении ВВП Германии», — уточнила эксперт.

Аналитик отметила, поскольку процессы, влияющие сейчас на мировую экономику, носят нестационарный и труднопрогнозируемый характер (это началось с кризиса с COVID-19, усилилось из-за военного конфликта РФ и Украины, а шире — разрыва экономических связей России с Западом), неопределенность прогнозов на будущий год очень высока.

«Срыв» из базового сценария в негативный возможен в случае дальнейшего обострения противостояния России и Запада, США и Китая, что может выразиться в более явной фрагментации мировой экономики на блоки, нарушениях нормальных условий торгового обмена», — объяснила эксперт.

Это может вызвать новые социальные и экономические шоки — в отношении энергоресурсов, продовольствия, миграционного «взрыва», добавила она.

«Поскольку Европа территориально наиболее близка к зоне конфликта и сильнее страдает от прерывания нормальных торговых связей с Россией, на ее экономике это сказывается наиболее тяжело. Также новые ценовые шоки заставят центробанки принимать еще более жесткие антиинфляционные меры, что грозит переходом от стагнации, технической рецессии к более серьезному спаду с возможными негативными последствиями для финансовой стабильности», — заключила Беленькая.

Ранее, 7 октября, Беленькая рассказала, что для экономики США основной риск связан с рекордными темпами увеличения процентных ставок с начала 1980-х годов. В то же время основной угрозой для Европы стал энергокризис, возникший из-за сокращения поставок газа из РФ. Среди угроз для экономики КНР она назвала политику нулевой толерантности к COVID-19, проблемы на рынке недвижимости, сокращение внешнего спроса, усугубление напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022