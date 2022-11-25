Институт международных финансов спрогнозировал замедление роста мировой экономики

Согласно прогнозу Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), в 2023 году рост мировой экономики составит 1,2% и будет сопоставим с кризисным 2009 годом, сообщило 24 ноября агентство Bloomberg.

Отмечается, что экономика еврозоны сократится на 2%. Такие показатели прогноза объясняются предположением, что конфликт на Украине может затянуться до 2024 года.

Как рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, на данный момент прогноз IIF является наиболее негативным и близок к стрессовым сценариям других международных финансовых организаций. Она напомнила, что базовый прогноз Международного валютного фонда за октябрь предполагает замедление роста мировой экономики в будущем году до 2,7%, ноябрьский прогноз Организации экономического сотрудничества и развития — до 2,2%.

«И в этих случаях прогнозируются темпы роста существенно ниже среднеисторических, однако именно для базового сценария предполагается, что экономика еврозоны всё же покажет околонулевую динамику при небольшом сокращении ВВП Германии», — уточнила эксперт.

Аналитик отметила, поскольку процессы, влияющие сейчас на мировую экономику, носят нестационарный и труднопрогнозируемый характер (это началось с кризиса с COVID-19, усилилось из-за военного конфликта РФ и Украины, а шире — разрыва экономических связей России с Западом), неопределенность прогнозов на будущий год очень высока.

«Срыв» из базового сценария в негативный возможен в случае дальнейшего обострения противостояния России и Запада, США и Китая, что может выразиться в более явной фрагментации мировой экономики на блоки, нарушениях нормальных условий торгового обмена», — объяснила эксперт.

Это может вызвать новые социальные и экономические шоки — в отношении энергоресурсов, продовольствия, миграционного «взрыва», добавила она.

«Поскольку Европа территориально наиболее близка к зоне конфликта и сильнее страдает от прерывания нормальных торговых связей с Россией, на ее экономике это сказывается наиболее тяжело. Также новые ценовые шоки заставят центробанки принимать еще более жесткие антиинфляционные меры, что грозит переходом от стагнации, технической рецессии к более серьезному спаду с возможными негативными последствиями для финансовой стабильности», — заключила Беленькая.

Ранее, 7 октября, Беленькая рассказала, что для экономики США основной риск связан с рекордными темпами увеличения процентных ставок с начала 1980-х годов. В то же время основной угрозой для Европы стал энергокризис, возникший из-за сокращения поставок газа из РФ. Среди угроз для экономики КНР она назвала политику нулевой толерантности к COVID-19, проблемы на рынке недвижимости, сокращение внешнего спроса, усугубление напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.