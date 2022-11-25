Три человека погибли в результате стрельбы в двух школах в Бразилии
По меньшей мере три человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в двух школах в бразильском городе Аракруз (штат Эспириту-Санту), сообщил 25 ноября бразильский телеканал Globo.
По данным телеканала, стрельба произошла в государственной (для младших и средних классов) и частной школах на одной улице.
В настоящее время правоохранители проводят расследование. Личность человека, открывшего огонь, устанавливается. По предварительным данным, это мужчина.
Отмечается, что сначала он «вторгся в государственную школу и стрелял в подростков», после этого направился в частное образовательное учреждение и повторил действия.
23 ноября телеканал CBS сообщил о по меньшей мере четырех пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в американском штате Филадельфия недалеко от учебного заведения. Тогда неизвестный на внедорожнике открыл стрельбу по ученикам старшей школы Овербрук.
По данным городской больницы, 15-летняя девочка была ранена в плечо и бедро, ее ровесница получила пулю в плечо, 16-летний мальчик получил ушибленное ранение лица и огнестрельное ранение в руку, еще один 16-летний юноша был ранен в ногу.