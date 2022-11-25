Подоляк заявил об отсутствии территории для эвакуации жителей Киева в случае ЧС

В случае ЧС население Киева некуда эвакуировать. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью одному из украинских телеканалов.

«Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос: куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой?» — приводит фрагмент интервью Telegram-канал издания «Страна.ua».

При этом Подоляк призвал относиться к ситуации предметно и реагировать соответствующе обстоятельствам.

Ранее в этот день в «Укрэнерго» заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны составляет 30%. На фоне этого во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщил житель Киева, в городе фиксируются большие проблемы с энерго- и теплоснабжением, свет подают потребителям только на несколько часов в день.

Мэр столицы Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу. В свою очередь, глава офиса президента страны Андрей Ермак допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

24 ноября постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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