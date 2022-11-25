Путин указал на способность россиян вместе преодолевать тяжелые времена

Россия является уникальной цивилизацией, за столетия люди научились уважать традиции друг друга. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Он подчеркнул, что в России бок о бок тысячу лет живут люди разных национальностей, этносов, религий.

«И уникальность заключается в том, что за эти столетия совместного проживания люди друг с другом не просто нашли общий язык, а научились уважать обычаи, религию друг друга, вместе друг с другом праздновать и, если приходят какие-то тяжелые времена, вместе друг с другом преодолевать эти тяжелые времена», — отметил глава государства.

25 ноября Путин провел встречу с матерями российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. В ходе разговора он подчеркнул, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности. Военные помогают друг другу, понимая, что от такой взаимопомощи зависят их жизни.

30 сентября российский лидер заявил, что Россия сражается за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову исключить русскую культуру из истории. Он подчеркнул, что ценностями россиян являются человеколюбие, милосердие, сострадание.

До этого, 21 сентября, российский лидер отметил, что на каждом россиянине лежит ответственность за укрепление и защиту страны. По словам президента, суверенитет — это гарантия свободы каждого гражданина РФ и человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если несвободен его народ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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