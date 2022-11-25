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Европол сообщил о ликвидации крупной преступной группировки

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Фото: youtube.com/EUROPOL
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Полицейская служба Европейского союза (Европол) ликвидировала крупную преступную сеть, действовавшую на территории нескольких стран Европы. Об этом она сообщила 25 ноября.

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В ходе операции, прошедшей 22 ноября, были арестованы 44 человека из восьми стран Евросоюза, а также граждане Норвегии и США. Обыски прошли на 94 объектах. Сотрудники правоохранительных органов изъяли большие объемы различных наркотиков.

Преступная сеть состояла из нескольких группировок в Германии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Франции и Чехии. Они занимались торговлей наркотиками, отмыванием денег и незаконным обогащением.

28 сентября чешское издание Lidovky рассказало, что в Чехии за последние месяцы было задержано рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу. Правоохранительные органы выявили 125 таких контрабандистов, что сильно превышает показатели прошлых лет. Четверть мигрантов при этом оказались украинцами.

До этого, 21 сентября, стало известно, что испанская полиция конфисковала более 5 т поддельных дизайнерских сумок и одежды на сумму €300 млн, что стало рекордом для Европы. Операция по поимке преступников проходила при поддержке Европола. Рейды проходили на 14 базарах, в четырех магазинах и частном секторе. В общей сложности были арестованы 17 человек.

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