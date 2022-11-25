В ХМАО в выходные ожидаются ночные морозы до –41 градуса
Специалисты Гидрометцентра предупредили о сильных морозах в Ханты-Мансийском автономном округе в выходные.
Как сообщает ИА «Ура.ру» в пятницу, 25 ноября, в ночное время температура в некоторых районах региона опустится до –41 градуса.
Так, в субботу, 26 ноября, ночью температура воздуха составит от –31 до –36 градусов, при прояснениях похолодает до –41 градуса. Днем ожидается –21…–26 градусов, местами по восточной половине до –31 градуса, пишет RT.
В воскресенье, 27 ноября, ночная температура составит от –21 до –26 градусов, при прояснениях столбики термометров опустятся до –35 градусов. Днем ожидается от –18 до –23 градусов.
С понедельника, 28 ноября, температура днем составит –15...–20 градусов, местами по западной половине — до –10 градусов.
Ранее в этот день синоптики сообщили, что аномальные заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Иркутска. Температура воздуха будет ниже нормы на 7–14 градусов.
Ранее 25 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал снег и морозы в Москве в выходные. В беседе с НСН синоптик рассказал, что в ночь на субботу ожидается –7…–9 градусов, днем осадков не ожидается. В воскресенье в столице пройдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит –3…–5 градусов.
По словам Шувалова, такая погода соответствует климатическим нормам. После 28 ноября температура воздуха снизится на 3–4 градуса, отмечает телеканал «360».