Реклама
Прямой эфир
Мир
В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Армия
Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса
Мир
Подоляк заявил об отсутствии территории для эвакуации жителей Киева в случае ЧС
Общество
Путин указал на способность россиян вместе преодолевать тяжелые времена
Мир
Грета Тунберг и еще 600 детей подали иск против Швеции из-за политики по климату
Армия
Путин допустил распространение льгот военным РФ на ополченцев Донбасса
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Общество
Путин заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград»
Общество
В ХМАО в выходные ожидаются ночные морозы до –41 градуса
Мир
МАГАТЭ анонсировало визит на Южно-Украинскую АЭС
Сюжет:

В ХМАО в выходные ожидаются ночные морозы до –41 градуса

0
Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Гидрометцентра предупредили о сильных морозах в Ханты-Мансийском автономном округе в выходные.

Умелые ручки: как завести в мороз машину
Специалисты автомобильной отрасли дали советы водителям

Как сообщает ИА «Ура.ру» в пятницу, 25 ноября, в ночное время температура в некоторых районах региона опустится до –41 градуса.

Так, в субботу, 26 ноября, ночью температура воздуха составит от –31 до –36 градусов, при прояснениях похолодает до –41 градуса. Днем ожидается –21…–26 градусов, местами по восточной половине до –31 градуса, пишет RT.

В воскресенье, 27 ноября, ночная температура составит от –21 до –26 градусов, при прояснениях столбики термометров опустятся до –35 градусов. Днем ожидается от –18 до –23 градусов.

С понедельника, 28 ноября, температура днем составит –15...–20 градусов, местами по западной половине — до –10 градусов.

Ранее в этот день синоптики сообщили, что аномальные заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Иркутска. Температура воздуха будет ниже нормы на 7–14 градусов.

Ранее 25 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал снег и морозы в Москве в выходные. В беседе с НСН синоптик рассказал, что в ночь на субботу ожидается –7…–9 градусов, днем осадков не ожидается. В воскресенье в столице пройдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит –3…–5 градусов.

По словам Шувалова, такая погода соответствует климатическим нормам. После 28 ноября температура воздуха снизится на 3–4 градуса, отмечает телеканал «360».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022