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Путин заявил о достойном выполнении долга участниками СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российским военным, в том числе с Кавказа, присуще достойно выполнять свой воинский долг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшей 25 ноября встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации.

По его словам, участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.

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«Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно», — подчеркнул глава государства.

Одна из женщин также рассказала президенту о своем сыне из Дагестана, который участвует в СВО. Выслушав ее, Путин выразил уверенность в том, что солдат выполняет свой долг достойно. По его словам, народ Дагестана имеет особую закалку, что подтверждают события 1999 года.

Глава государства также отметил уникальность российской цивилизации, где на протяжении тысячи лет живут люди разных национальностей, этноса и религий, которым удается уважать и ценить друг друга.

Ранее в пятницу Путин также заявил, что напрямую говорит с некоторыми солдатами по телефону, связываясь с ними через их родственников. Президент также отметил, что участники спецоперации ведут себя героически и это заслуга их матерей.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих пройдет в открытом формате. А обнародование дальнейшего содержания разговора будет зависеть от желания участниц беседы.

14 ноября в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Путин указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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