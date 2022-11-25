Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 25 ноября заявил, что все действующие атомные электростанции (АЭС) Украины вновь получили доступ к национальной энергосистеме.

«Украина <...> подтвердила МАГАТЭ, что три <...> атомные электростанции — Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая — были повторно подключены к электросети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны. Также было восстановлено электроснабжение на Чернобыльской АЭС», — приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.

Накануне Гросси назвал беспрецедентной ситуацию с отключением АЭС на Украине от энергосистемы. По его словам, еще несколько месяцев назад такое развитие сценария было «невообразимым».

23 ноября сообщалось об отключении Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС от энергосистемы. Как поясняли в украинском «Энергоатоме», отключения связаны с разрушением сетей, в результате чего поставлять энергию некуда. Там также указали, что радиационный фон на трех отключенных АЭС не изменился, показатели находились в норме.

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