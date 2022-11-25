Реклама
Прямой эфир
Мир
В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Армия
Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса
Мир
Подоляк заявил об отсутствии территории для эвакуации жителей Киева в случае ЧС
Общество
Путин указал на способность россиян вместе преодолевать тяжелые времена
Мир
Грета Тунберг и еще 600 детей подали иск против Швеции из-за политики по климату
Армия
Путин допустил распространение льгот военным РФ на ополченцев Донбасса
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Общество
Путин заявил, что воссоединение Донбасса с РФ должно было произойти раньше
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград»
Общество
В ХМАО в выходные ожидаются ночные морозы до –41 градуса
Мир
МАГАТЭ анонсировало визит на Южно-Украинскую АЭС

Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме

0
Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 25 ноября заявил, что все действующие атомные электростанции (АЭС) Украины вновь получили доступ к национальной энергосистеме.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«Украина <...> подтвердила МАГАТЭ, что три <...> атомные электростанции — Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая — были повторно подключены к электросети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны. Также было восстановлено электроснабжение на Чернобыльской АЭС», — приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.

Накануне Гросси назвал беспрецедентной ситуацию с отключением АЭС на Украине от энергосистемы. По его словам, еще несколько месяцев назад такое развитие сценария было «невообразимым».

23 ноября сообщалось об отключении Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС от энергосистемы. Как поясняли в украинском «Энергоатоме», отключения связаны с разрушением сетей, в результате чего поставлять энергию некуда. Там также указали, что радиационный фон на трех отключенных АЭС не изменился, показатели находились в норме.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры страны для того, чтобы оценить их состояние.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Путин объявил о ее проведении 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022