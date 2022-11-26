Названы лучшие варианты подарков по случаю Дня матери

День матери, который в этом году выпадает на 27 ноября, — это прекрасный повод поблагодарить родного человека за всю заботу и любовь. О лучших вариантах подарков по случаю важного праздника «Известиям» рассказала эксперт Ирина Ольховик.

Она отметила, что необязательно дарить что-то дорогостоящее — подарок можно сделать своими руками.

«Не имея особых талантов, можно сшить прихватки для кухни, украсить ракушками или кофейными зернами рамочку для фотографий, сделать красивую ароматизированную свечку, сварить душистое мыло или обклеить бисером баночку из-под крема, превратив тем самым в шкатулку для украшений или емкость для иголок. Юные художники и художницы могут нарисовать для мамы картину, а те, кто уверенно держит в руках пяльцы, с легкостью вышьют картину нитками, лентами или бисером», — перечислила специалист.

Кроме того, хорошим сюрпризом в этот праздник станет домашний торт или любая другая выпечка, приготовленная своими руками. Также маме можно подарить красивый шарф или платок, духи или набор по уходу за собой.

«Примите во внимание, что День матери отмечается осенью. Это значит, что вполне актуальным подарком будет что-то теплое и уютное. К примеру: халат, комнатные тапочки, плед, перчатки, варежки, шерстяные носки, безрукавка, кардиган и так далее. Возможно, маме нужны вещи, которые позволяют нам чувствовать себя в комфорте. Это может быть банное полотенце, настольный светильник, постельное белье», — посоветовала Ольховик.

Хорошими вариантами подарка также являются электронная книга, сборник рецептов или новая кухонная утварь.

«Дарите впечатления! Как давно ваша мама была в театре, на выставке или на экскурсии? Подарите ей билеты на одно из этих мероприятий. Не менее оригинальным будет подарить сертификат на косметическую процедуру, сеанс массажа или прогулку на лошадях», — отметила эксперт.

Кроме того, по случаю Дня матери можно подарить близкому человеку альбом воспоминаний — книгу, в которую вы поместите фотографии за всю вашу жизнь и истории из детства и юности.

«Помните, что радовать близких нужно не по велению календаря, но и по собственному желанию независимо от даты. Берегите маму и звоните ей почаще. Ваше благополучие и внимание к ней — это лучший подарок из всех», — резюмировала Ольховик.

В августе правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2023 году. Согласно этому решению, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.