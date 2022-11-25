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МАГАТЭ анонсировало визит на Южно-Украинскую АЭС
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МАГАТЭ анонсировало визит на Южно-Украинскую АЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе посетит Южно-Украинскую атомную электростанцию. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

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«Ранее в этом месяце МАГАТЭ объявило, что вскоре направит <…> миссии в Чернобыль, а также на Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую площадки по запросу Украины. Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе», — приводятся его слова на сайте агентства.

Гросси отметил, что эксперты уже завершили недельное пребывание в Чернобыле, в том числе в зоне отчуждения, где представили рекомендации по радиационному мониторингу, а также изучили возможности модернизации для усовершенствования ядерной безопасности местной станции.

О том, что МАГАТЭ планирует направить миссии на четыре украинские АЭС, стало известно 14 ноября. Тогда Гросси заявил, что каждая миссия будет длиться около недели, при необходимости за ними могут последовать и другие.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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