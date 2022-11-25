МАГАТЭ анонсировало визит на Южно-Украинскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе посетит Южно-Украинскую атомную электростанцию. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Ранее в этом месяце МАГАТЭ объявило, что вскоре направит <…> миссии в Чернобыль, а также на Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую площадки по запросу Украины. Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе», — приводятся его слова на сайте агентства.

Гросси отметил, что эксперты уже завершили недельное пребывание в Чернобыле, в том числе в зоне отчуждения, где представили рекомендации по радиационному мониторингу, а также изучили возможности модернизации для усовершенствования ядерной безопасности местной станции.

О том, что МАГАТЭ планирует направить миссии на четыре украинские АЭС, стало известно 14 ноября. Тогда Гросси заявил, что каждая миссия будет длиться около недели, при необходимости за ними могут последовать и другие.

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