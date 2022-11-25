Военкор «Известий» рассказал о продвижении российских войск в районе Соледара

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 25 ноября увидел работу артиллеристов по позициям украинских военных и боевиков на соледарском направлении.

Он рассказал, что восточный фронт делится на два фланга.

«Одни заняты тем, что пробивают бронь восточных окраин Артёмовска, другие пытаются взять штурмом не менее важный город — Соледар», — указал журналист, показав, как на этом направлении продвигаются бойцы.

Он рассказал, что надежное перемещение между огневыми позициями обеспечивают бойцы артразведки.

«Работает это примерно так: мы добрались до условной точки встречи. Здесь мы должны встретиться с другими военнослужащими и проследовать туда, что называют поляной», — отметил Кулага.

Корреспондент показал и работу артиллеристов. Как рассказал один из них, секрет успеха заключается в том, что они работают «слаженно и быстро». Он пояснил, что артиллерия — «коллективный вид вооружения».

Еще один боец признался, что погодные условия доставляют некоторые проблемы при продвижении.

«Непредсказуемая погода. Днем может светить солнце, вечером может идти уже дождь. Это обуславливает проблемы в некоторых наших моментах», — рассказал солдат.

Сам журналист также признался, что на этом направлении записи удается сделать, только «перебегая от дерева к дереву».

«Дело в том, что здесь мы слышим, как работают расчеты не только артиллерии, но и систем ПВО. А работу этой техники нужно всегда держать в строжайшей секретности», — заключил Кулага.

23 ноября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев прокомментировал действия российских войск под Артёмовском. По его словам, формирования ВСУ несут «колоссальные» потери на данном направлении.

В тот же день офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские войска решили отказаться от наступательных действий под Артёмовском и Соледаром на фоне ухудшения погодных условий.

21 ноября он отмечал, что украинские войска перешли в «глухую» оборону в районах городов Артёмовск и Соледар из-за ежедневных потерь в живой силе и технике.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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