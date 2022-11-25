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Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michaud Gael
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Президент Франции Эммануэль Макрон 25 ноября призвал к установлению всех фактов в расследовании о возможном нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2017 года.

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«Должна быть полная прозрачность <...> Это нормально, что органы правосудия выполняют свою работу и делают это свободно», — приводит телеканал BFM слова Макрона.

Он добавил, что все отчеты кампании 2017 года были проверены как у него, так и других кандидатов.

Накануне французская газета Le Parisien написала, что во Франции заподозрили американскую консалтинговую фирму McKinsey в незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона на выборах 2017 года, по данному делу начато расследование.

«Расследование нацелено на связи между Макроном и фирмой McKinsey. Прокуратуру интересуют условия присуждения этой американской компании неких государственных контрактов на колоссальные суммы, а также подозрения в скрытом финансировании победоносной кампании главы государства в 2017 году», — отмечалось в материале издания.

В апреле 2022 года прошли очередные президентские выборы во Франции. Лидерами по итогам первого тура стали Макрон и лидер правой партии «Национальное движение» Марин Ле Пен. Во втором туре Макрона поддержали 58,54% избирателей и он был переизбран на пост главы государства.

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