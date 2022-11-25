МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны

Власти Украины намеренно создают проблемы для работы внутри страны ряду компаний из Венгрии, из-за того что те работают в том числе и на территории РФ. Об этом 25 ноября заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Эти компании работают абсолютно легально, они не нарушали никаких законов, их единственное «прегрешение» заключается в том, что они являются международными компаниями и поэтому присутствуют в России», — сказал он в беседе с журналистами после встречи глав торговых ведомств стран Евросоюза, которая прошла в Брюсселе.

Как отметил Сийярто, от дискриминации со стороны властей Украины пострадали такие фармацевтические компании, как Gedeon Richter и Egis, работающие в фармацевтической сфере, а также венгерская нефтегазовая корпорация MOL. Как пояснил глава МИД, ряд продукции Richter и Egis были запрещены внутри страны, а MOL предлагалось подвергнуть байкоту.

«Мы рассчитываем, что Европейский союз предпримет действия совместно с украинскими властями, чтобы гарантировать, что компании из стран — членов ЕС не будут лишены возможности вести свой бизнес [на Украине]. Мы считаем неприемлемым тот факт, что венгерским компаниям не дают работать, в то время как Венгрия делает всё возможное для поддержки Украины», — резюмировал глава ведомства.

Ранее, 23 ноября, муниципалитет венгерского города Мишкольц заявил, что осуждает любую дискриминацию, комментируя случай с выселением из отеля российских туристов.

До этого, 18 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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