Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Мир
Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании
Мир
МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны
Спорт
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики
Авто
Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Мир
В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Мир
В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками
Мир
СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве

МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны

0
Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины намеренно создают проблемы для работы внутри страны ряду компаний из Венгрии, из-за того что те работают в том числе и на территории РФ. Об этом 25 ноября заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Венгрия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт»
Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов — об отказе поставлять оружие Украине, газовых контрактах и росте товарооборота

«Эти компании работают абсолютно легально, они не нарушали никаких законов, их единственное «прегрешение» заключается в том, что они являются международными компаниями и поэтому присутствуют в России», — сказал он в беседе с журналистами после встречи глав торговых ведомств стран Евросоюза, которая прошла в Брюсселе.

Как отметил Сийярто, от дискриминации со стороны властей Украины пострадали такие фармацевтические компании, как Gedeon Richter и Egis, работающие в фармацевтической сфере, а также венгерская нефтегазовая корпорация MOL. Как пояснил глава МИД, ряд продукции Richter и Egis были запрещены внутри страны, а MOL предлагалось подвергнуть байкоту.

«Мы рассчитываем, что Европейский союз предпримет действия совместно с украинскими властями, чтобы гарантировать, что компании из стран — членов ЕС не будут лишены возможности вести свой бизнес [на Украине]. Мы считаем неприемлемым тот факт, что венгерским компаниям не дают работать, в то время как Венгрия делает всё возможное для поддержки Украины», — резюмировал глава ведомства.

Ранее, 23 ноября, муниципалитет венгерского города Мишкольц заявил, что осуждает любую дискриминацию, комментируя случай с выселением из отеля российских туристов.

До этого, 18 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022