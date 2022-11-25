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Жительницу Красноярского края осудят за гибель двух детей при пожаре

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В Красноярском крае передано в прокуратуру уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара. Обвинения предъявлены матери погибших.

Трагедия произошла 15 октября в селе Ивановка Шарыповского района. По данным следствия, четверо детей были дома одни. Один из детей поджег в печи кусок обоев, из-за чего в доме начался пожар. Семилетний мальчик и шестилетняя девочка смогли выйти на улицу. Годовалый и двухлетний малыши погибли. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Установлено, что мать оставила детей дома одних на длительное время. Женщина отправилась к родственникам, живущим по соседству, за восьмилетним ребенком. Отец также отсутствовал, он работал на вахте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности по двум лицам».

После утверждения обвинительного заключения материалы дела будут направлены в суд.

В Башкирии в ночь на 18 ноября произошел пожар в двухквартирном доме. В результате погибла семья с пятью детьми. В следственном комитете отметили, что в квартире находились семеро сыновей, двоих из них спас отец. Мужчина погиб в горящем доме, когда вернулся за остальными членами семьи.

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