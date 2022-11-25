В Пскове официально запретили выходить на неокрепший лед

В Пскове в целях предупреждения несчастных случаев запретили выходить на лед водоемов. Соответствующее распоряжение подписал глава горадминистрации Борис Елкин.

Согласно документу, выход на лед водоемов запрещен с момента становления льда до образования прочного ледового полотна. В течение всего периода ледостава запрещено выезжать на лед на транспортных средства, уточняет Псковской агентство информации.

Управление образования и культуры, комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи должны провести мероприятия, направленные на профилактику выхода на лед детей.

Кроме того, комитету ГО и ЧС необходимо наладить работу с МЧС и УМВД, уточняет Псковская Лента Новостей. С помощью спасателей будет отслеживаться ледовая обстановка, а с правоохранительными органами планируется патрулировать береговую черту.