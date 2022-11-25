Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за 100 дней

Новозеландские школьники поймали более 500 крыс за 100 дней. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает газета The Guardian.

В одной из школ на юге Новой Зеландии прошли соревнования среди учеников по ловле крыс. Как сообщили в попечительском совете школы, эти грызуны представляют серьезную угрозу дикой природе Новой Зеландии, их ликвидация необходима, чтобы сохранить популяцию птиц на острове.

Так, 40 школьников поймали 600 крыс в течение 100 дней, а одной пятилетней девочке удалось поймать и убить 64 крысы за это время. Дети ловили грызунов специальными ловушками, а затем вываливали их из ведер на школьную лужайку и раскладывали по размеру.

«Однажды мы вышли на прогулку и увидели больше крыс, чем птиц. Грызуны даже поднимались на деревья, чтобы, вероятно, добраться до птичьих гнезд и съесть яйца», — сказала победительница соревнований Белла МакРитчи-Кинг.

31 августа газета Daily Mail сообщила, что улицы Эдинбурга заполонили крысы. Это произошло из-за того, что в столице Шотландии сотрудники коммунальных служб устроили забастовку на 12 дней против, по их мнению, низкой заработной платы. В результате город за несколько дней буквально «потонул» в мусоре, а улицы заполонили крысы.

Тогда эксперты сообщили, что грызуны могут направиться в поисках еды в дома горожан.