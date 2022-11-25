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В НПП «Звезда» объяснили отмену выхода в космос Прокопьева и Петелина

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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Генеральный директор АО «НПП «Звезда» Сергей Поздняков 25 ноября пояснил «Известиям», почему работы по выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина были прекращены.

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«В скафандре есть система охлаждения — это циркулирующая вода по специальному костюму охлаждения, ее циркуляцию обеспечивают насосы. Их два: основной и резервный. На одном из скафандров основной насос выключался и переходил на резервный. Мы решили, что нужно разобраться с этой проблемой, вдруг не дай бог во время выхода еще и резервный откажет. Тогда сложно будет работать», — сказал Поздняков.

Собеседник «Известий» добавил, что есть и другие варианты работы с отключенными насосами, «но это нештатная работа, поэтому было предложение отложить».

«Мы смоделируем ситуацию на Земле, и, возможно, будет организована работа по замене насоса. Сколько это займет времени, мне сложно сказать. Всё зависит от того, как они там заняты. Следующий выход планировался через две недели. А этот отменен. Но такой опыт работы есть. Насосы мы меняли там наверху. Там есть запасные насосы для этого. Но это достаточно хлопотная работа», — сказал Поздняков.

Ранее в этот день «Роскосмос» сообщил, что дата следующего выхода в открытый космос будет определена после того, как будут проанализированы причины отмены назначенной на пятницу внекорабельной деятельности космонавтов на Международной космической станции (МКС).

Основной целью работ выхода был перенос радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» российского сегмента МКС. Предполагалось, что выход в открытый космос продлится примерно 6 часов 37 минут.

18 ноября Прокопьев и Петелин проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут: они подготовили радиатор для дооснащения модуля «Наука». Им удалось вакуумировать гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника и демонтировать шесть стяжек с него.

Космонавты также установили блокиратор на грузовой стреле, благодаря которой члены экипажа могут перемещаться между модулями «Заря» и «Поиск». Также на «Науке» были смонтированы средства крепления крупногабаритных объектов.

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