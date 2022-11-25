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Дело возбудили после смертельного ДТП со «скорой» в Татарстане

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с каретой скорой помощи, в результате которого погибла медсестра Нурлатской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Авария произошла днем в пятницу, 25 ноября, на участке трассы Р-239 в Лаишевском районе. Около поворота на Лаишево столкнулись карета скорой помощи Ford Transit и легковая Toyota, пишет ИА «Татар-информ».

Следствие полагает, что водитель «скорой» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом превысил скорость и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать поток, но столкнулся с легковой Toyota, которая перед началом разворота не пропустила машину медиков.

В результате ДТП серьезные травмы получила 61-летняя медсестра. Женщину доставили в Лаишевскую ЦРБ, где она скончалась. В травмцентр РКБ также была доставлена пассажирка легковушки. Как уточняет InKazan.ru, машина «скорой» возвращалась в Нурлат после поездки в Детскую республиканскую клиническую больницу. В салоне помимо медиков находился шестимесячный ребенок с мамой. Никто из них не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется расследование.

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