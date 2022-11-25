В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин

В центре Ярославля мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин на 500 тыс. рублей. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам директора магазина, ограбление произошло вечером. Неизвестный мужчина вошел в торговый зал и, угрожая «пистолетом», разбил витрину, откуда забрал восемь золотых браслетов на общую сумму 479 тыс. рублей.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

«Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что заранее готовился к совершению преступления, приобрел игрушечный пистолет и спецодежду, от которой он впоследствии избавился», — говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что успел продать украденное неизвестному человеку.

В УМВД добавили, что мужчина также причастен к аналогичному преступлению в Воронежской области. В настоящий момент он находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое, которая подразумевает до восьми лет лишения свободы.

11 ноября в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой, в котором участвовали семь человек. В этот же день источник рассказал «Известиям», что у прилетевших из Бишкека мужчин было похищено $4,1 млн.