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ЮНИСЕФ подтвердил гибель 100 детей в результате землетрясения в Индонезии

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Veri Sanovri
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В Индонезии при землетрясении, произошедшем 21 ноября, погибли 100 детей в возрасте до 15 лет, всего катастрофа унесла жизни 310 человек. Эти данные 25 ноября подтвердил Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

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«ЮНИСЕФ готов оказать любую дополнительную поддержку правительству Индонезии, которая может понадобиться для защиты детей в это трудное время», — говорится в заявлении организации.

По данным фонда ООН, число погибших детей составляет треть от общего числа погибших. Известно, что в зоне землетрясения пострадали 45 школ. 18 учеников и пять учителей погибли, 267 учеников и 10 учителей получили ранения.

В ЮНИСЕФ также уверены, что потребность в гуманитарной помощи в пострадавших районах Индонезии возрастет, в связи с чем там подтвердили свою обязанность, оказать помощь всеми доступными им средствами.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября в районе Чанджур на Западной Яве, очаг залегал на глубине 10 км.

22 ноября президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительными последствиями землетрясения и многочисленными жертвами.

Позже, 24 ноября, стало известно, что в деревне Награк из-под завалов удалось достать пятилетнего ребенка. Мальчик, пробыв под обломками здания два дня после землетрясения, чудом остался жив.

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