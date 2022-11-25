ЮНИСЕФ подтвердил гибель 100 детей в результате землетрясения в Индонезии

В Индонезии при землетрясении, произошедшем 21 ноября, погибли 100 детей в возрасте до 15 лет, всего катастрофа унесла жизни 310 человек. Эти данные 25 ноября подтвердил Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

«ЮНИСЕФ готов оказать любую дополнительную поддержку правительству Индонезии, которая может понадобиться для защиты детей в это трудное время», — говорится в заявлении организации.

По данным фонда ООН, число погибших детей составляет треть от общего числа погибших. Известно, что в зоне землетрясения пострадали 45 школ. 18 учеников и пять учителей погибли, 267 учеников и 10 учителей получили ранения.

В ЮНИСЕФ также уверены, что потребность в гуманитарной помощи в пострадавших районах Индонезии возрастет, в связи с чем там подтвердили свою обязанность, оказать помощь всеми доступными им средствами.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября в районе Чанджур на Западной Яве, очаг залегал на глубине 10 км.

22 ноября президент России Владимир Путин направил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительными последствиями землетрясения и многочисленными жертвами.

Позже, 24 ноября, стало известно, что в деревне Награк из-под завалов удалось достать пятилетнего ребенка. Мальчик, пробыв под обломками здания два дня после землетрясения, чудом остался жив.