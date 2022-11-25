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Восьмилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

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Прокуратура начала проверку по факту травмирования восьмилетнего ребенка при падении с высоты пятого этажа в Краснодаре. Пострадавший доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел на улице Черкасской 25 ноября утром. Мальчик выпал из окна на пятом этаже, когда его мама отсутствовала дома. Ребенка госпитализировали с переломом таза и травмами головы, пишет ИА KrasnodarMedia.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будет дана оценка действиям родителей.

В Якутии по факту падения пятилетней девочки из окна возбуждено уголовное дело. Врачи оценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью ребенка. Девочка выпала со второго этажа, когда осталась без присмотра.

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