Двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем в ЕАО
ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием пьяного водителя в Еврейской автономной области. Травмы получили двое детей.
Авария произошла вечером 24 ноября на федеральной автодороге «Амур» на территории Смидовичского района. Водитель автомобиля Toyota Sprinter при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество автомобилю Mercedes, который следовал по главной дороге. Трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Об этом пишет ИА EAOMedia.
Установлено, что водитель Toyota управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было прав на управление транспортным средством.
25 ноября на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai. Два человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.