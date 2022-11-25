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Внедорожник УАЗ Patriot получил «антикризисную» версию

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Фото: УАЗ
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Модель Patriot в версии Base «Икар» с мотором Евро-2 стоит 1,5 млн рублей, однако такой вездеход можно приобрести дешевле, отказавшись от некоторых опций. Об этом сообщил производитель машины на своем официальном сайте 25 ноября.

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На официальном сайте предприятия обновилась информация о комплектации Patriot в версии Base «Икар». При покупке такого автомобиля покупатели могут сэкономить, отказавшись от блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности. Вдобавок внедорожник можно купить с более дешевой тканевой обивкой сидений. Раньше обивка салона была комбинированной: ткань-кожзам, теперь на этом можно сэкономить 10 тыс. рублей. Отказавшись от ABS и ESP, покупатель может сэкономить 5 тыс. рублей.

Совсем простую комплектацию Base «Икар» с мотором Евро-2 и механической китайской коробкой передач можно оживить окраской в цвет-металлик (15,5 тыс. рублей). Все остальные опции будут дорогими. Кондиционер прибавит к стоимости машины 40 тыс. рублей, а установка блокировки дифференциала заднего моста потребует 48 тыс. рублей.

«Антикризисные» варианты исполнения получил не только Patriot, но также грузовые версии «Пикап» и «Профи».

22 ноября Ульяновский автозавод сообщил, что в честь 50-летия модели 469 выпустил лимитированную версию вездехода УАЗ-469 стоимостью 1,65 млн рублей. Покупатели смогут приобрести юбилейный внедорожник только на заводе, без дилерских наценок, а также выбрать порядковый номер спецсерии. Соответствующий шильдик будет установлен на кузов автомобиля и отражен в VIN-номере. Для тех, кто решит приобрести автомобиль непосредственно в Ульяновске, будет организована персональная экскурсия на производство и в фирменный музей УАЗа. Автомобиль отличается черным матовым покрытием «Раптор», шноркелем, силовым передним бампером, мощными порогами и диодными фарами.

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