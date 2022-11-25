Внедорожник УАЗ Patriot получил «антикризисную» версию

Модель Patriot в версии Base «Икар» с мотором Евро-2 стоит 1,5 млн рублей, однако такой вездеход можно приобрести дешевле, отказавшись от некоторых опций. Об этом сообщил производитель машины на своем официальном сайте 25 ноября.

На официальном сайте предприятия обновилась информация о комплектации Patriot в версии Base «Икар». При покупке такого автомобиля покупатели могут сэкономить, отказавшись от блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности. Вдобавок внедорожник можно купить с более дешевой тканевой обивкой сидений. Раньше обивка салона была комбинированной: ткань-кожзам, теперь на этом можно сэкономить 10 тыс. рублей. Отказавшись от ABS и ESP, покупатель может сэкономить 5 тыс. рублей.

Совсем простую комплектацию Base «Икар» с мотором Евро-2 и механической китайской коробкой передач можно оживить окраской в цвет-металлик (15,5 тыс. рублей). Все остальные опции будут дорогими. Кондиционер прибавит к стоимости машины 40 тыс. рублей, а установка блокировки дифференциала заднего моста потребует 48 тыс. рублей.

«Антикризисные» варианты исполнения получил не только Patriot, но также грузовые версии «Пикап» и «Профи».

22 ноября Ульяновский автозавод сообщил, что в честь 50-летия модели 469 выпустил лимитированную версию вездехода УАЗ-469 стоимостью 1,65 млн рублей. Покупатели смогут приобрести юбилейный внедорожник только на заводе, без дилерских наценок, а также выбрать порядковый номер спецсерии. Соответствующий шильдик будет установлен на кузов автомобиля и отражен в VIN-номере. Для тех, кто решит приобрести автомобиль непосредственно в Ульяновске, будет организована персональная экскурсия на производство и в фирменный музей УАЗа. Автомобиль отличается черным матовым покрытием «Раптор», шноркелем, силовым передним бампером, мощными порогами и диодными фарами.