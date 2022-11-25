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РПЦ поддержала решение не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»

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Фото: Кадр из сериала «Монастырь»
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Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает решение Минкультуры России не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь». Об этом заявил 25 ноября зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Накануне кинокомпания «Лунапарк» получила отказ в выдаче прокатного удостоверения на ленту «Монастырь», главную роль в котором сыграла видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Отмечалось, что в сериале нашли признаки оскорбления чувств верующих.

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«Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию», — написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

По его словам, картина формирует карикатурное представление о русском монашестве.

Представитель церкви рассказал, что летом 2022 года создатели сериала обращались в РПЦ с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано.

«Решив обойтись без нашей помощи, создатели фильма нашли возможность договориться о съемках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем, самостоятельно решающим вопрос допуска съемочной группы на объект», — объяснил Кипшидзе.

Картина рассказывает о жизни раскованной и яркой девушки Марии, которая попадает в неприятности, из-за чего ей грозит тюремное заключение. По сюжету героиня, которую сыграла Ивлеева, укрывается в стенах монастыря.

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