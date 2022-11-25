РПЦ поддержала решение не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает решение Минкультуры России не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь». Об этом заявил 25 ноября зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Накануне кинокомпания «Лунапарк» получила отказ в выдаче прокатного удостоверения на ленту «Монастырь», главную роль в котором сыграла видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Отмечалось, что в сериале нашли признаки оскорбления чувств верующих.

«Решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию», — написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

По его словам, картина формирует карикатурное представление о русском монашестве.

Представитель церкви рассказал, что летом 2022 года создатели сериала обращались в РПЦ с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей, однако им было отказано.

«Решив обойтись без нашей помощи, создатели фильма нашли возможность договориться о съемках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем, самостоятельно решающим вопрос допуска съемочной группы на объект», — объяснил Кипшидзе.

Картина рассказывает о жизни раскованной и яркой девушки Марии, которая попадает в неприятности, из-за чего ей грозит тюремное заключение. По сюжету героиня, которую сыграла Ивлеева, укрывается в стенах монастыря.