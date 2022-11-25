Посольство предупредило россиян об опасной мошеннической схеме в Камбодже

Преступные группировки заманивают россиян в Камбоджу, обещаниями высокооплачиваемой работы, после чего незаконно удерживают на территории «предприятия» и вымогают у близких деньги. О такой опасной мошеннической схеме предупредило в пятницу, 25 ноября, посольство России в Камбодже.

По словам дипломатов, злоумышленники публикуют в соцсетях и мессенджерах заманчивые предложения о работе. Размеры обещанной зарплаты варьируются от $2 тыс. до $10 тыс. Россиянам обещают оплатить перелет, питание и проживание, а единственным требованием для трудоустройства становится знание иностранных языков — английского или китайского.

«Большую озабоченность вызывает присутствие среди рекрутеров в подобных «фирмах» и российских граждан, что создает иллюзию надежности таких вакансий», — рассказали сотрудники дипмиссии в комментарии Lenta.Ru.

При этом россиян, откликнувшихся на сомнительные предложения, насильно удерживают на территории «предприятий», заставляют заниматься незаконной деятельностью и требуют деньги в обмен на «расторжение договора».

«Пользуясь случаем, вновь призываем российских граждан с большой осторожностью относиться к привлекательным предложениям «легких денег» во избежание попадания в руки злоумышленников», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в этот день там сообщили, что 21 ноября к ним обратились двое россиян, которые стали жертвами этой мошеннической схемы. Российских граждан удалось вызволить 23 ноября при содействии правоохранительных органов. Вскоре они поедут в столицу страны Пномпень, а оттуда вылетят в Россию.

9 ноября замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров сообщил, что американский генерал отказал российским экспертам в допуске в лагерь сирийских беженцев Эр-Рукбан, где насильно удерживают беженцев, передает RT.

26 февраля 2021 года бывший заместитель главы российского центра по примирению контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан.