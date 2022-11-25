Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Мир
Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании
Мир
МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны
Спорт
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики
Авто
Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Мир
В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Мир
В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками
Мир
СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве

Посольство предупредило россиян об опасной мошеннической схеме в Камбодже

0
Фото: Global Look Press/Andy Ball
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преступные группировки заманивают россиян в Камбоджу, обещаниями высокооплачиваемой работы, после чего незаконно удерживают на территории «предприятия» и вымогают у близких деньги. О такой опасной мошеннической схеме предупредило в пятницу, 25 ноября, посольство России в Камбодже.

«Баб эль» с возу: в ООН надеются договориться о гумпоставках в Сирию
Почему несколько резолюций о трансграничной помощи республике оказались заблокированы

По словам дипломатов, злоумышленники публикуют в соцсетях и мессенджерах заманчивые предложения о работе. Размеры обещанной зарплаты варьируются от $2 тыс. до $10 тыс. Россиянам обещают оплатить перелет, питание и проживание, а единственным требованием для трудоустройства становится знание иностранных языков — английского или китайского.

«Большую озабоченность вызывает присутствие среди рекрутеров в подобных «фирмах» и российских граждан, что создает иллюзию надежности таких вакансий», — рассказали сотрудники дипмиссии в комментарии Lenta.Ru.

При этом россиян, откликнувшихся на сомнительные предложения, насильно удерживают на территории «предприятий», заставляют заниматься незаконной деятельностью и требуют деньги в обмен на «расторжение договора».

«Пользуясь случаем, вновь призываем российских граждан с большой осторожностью относиться к привлекательным предложениям «легких денег» во избежание попадания в руки злоумышленников», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в этот день там сообщили, что 21 ноября к ним обратились двое россиян, которые стали жертвами этой мошеннической схемы. Российских граждан удалось вызволить 23 ноября при содействии правоохранительных органов. Вскоре они поедут в столицу страны Пномпень, а оттуда вылетят в Россию.

9 ноября замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров сообщил, что американский генерал отказал российским экспертам в допуске в лагерь сирийских беженцев Эр-Рукбан, где насильно удерживают беженцев, передает RT.

26 февраля 2021 года бывший заместитель главы российского центра по примирению контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022