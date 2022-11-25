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Диетолог рассказала о полезных свойствах каши

Диетолог Мансурова: кашу необязательно есть только на завтрак
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Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что кашу необязательно есть только на завтрак.

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В беседе с «Москвой 24» в пятницу, 25 ноября, эксперт объяснила, что в каше содержатся сложные углеводы, потому она может стать хорошим перекусом и даже обедом.

«В каше содержатся сложные углеводы, которые дают человеку энергию, а также улучшают память и когнитивные функции. Поэтому ее можно употреблять в течение всего дня», — объяснила диетолог.

По словам врача, в каждой каше содержатся свои микроэлементы и витамины. К полезным кашам она отнесла не только овсянку и гречку, но также кукурузную и пшенную каши.

Варить кашу, как отметила диетолог, можно и на воде, и на молоке. Она уточнила, что каша на воде содержит 90 калорий, а каша на молоке — 120 калорий. К последним добавляются кальций, витамины А и D.

Между тем диетолог призвала не увлекаться манной кашей, поскольку в ней нет витаминов и микроэлементов, отмечает телеканал «360».

В июне врач-терапевт, врач семейной практики и нутрициолог, член Европейского центра нутрициологии, эксперт SOLGAR Ольга Ермоленко рассказала об опасности употребления каши на завтрак. По ее словам, регулярное употребление углеводной пищи утром может привести к набору веса и развитию диабета.

В ноябре прошлого года диетолог Роксана Эсани предупредила о вредных свойствах овсяной каши. По ее словам, в группе риска те, у кого есть патологии ЖКТ, особенно при синдроме раздраженного кишечника, отмечает телеканал «Звезда». Подобное блюдо противопоказано больным диабетом.

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