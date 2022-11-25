В Китае назвали цели Европарламента при признании РФ спонсором терроризма

Европарламент (ЕП) руководствовался жаждой власти при принятии резолюции о признании РФ государством —спонсором терроризма, сообщил 24 ноября директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 голосами парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. В резолюции содержится набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.

«На протяжении многих лет Европейский парламент часто формулировал и принимал подобные резолюции по основной причине — стремлению к большей власти. Он считает себя законодательным органом, но его не устраивает его вес в процедурах принятия решений в ЕС», — цитирует его китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао»).

Издание также назвало эту резолюцию бесполезной, ввиду того что на сегодняшний день она не обязывает страны ЕС к определенным действиям, поэтому из-за нее «ни одна европейская страна не станет разрывать связи с Россией». Но тем не менее европейцам всё равно придется заплатить за это цену, отмечает газета.

«В конце концов, это просто необязательная резолюция. Тем не менее борьба будет продолжаться: те, кто находится на поле боя, будут продолжать истекать кровью, а европейцы будут платить больше за газ и отопление. Какое отношение они имеют к депутатам Европарламента? Они получат больше голосов. Они не глупые, они утонченные эгоисты», — заключило издание.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европарламенту следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России.

23 ноября депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что эта резолюция в отношении РФ провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев, в свою очередь, высказал мнение, что резолюция была принята с целью отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках» и массового убийства российских военнопленных.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».