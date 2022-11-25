Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Мир
Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании
Мир
МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны
Спорт
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики
Авто
Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Мир
В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Мир
В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками
Мир
СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве
Сюжет:

В Китае назвали цели Европарламента при признании РФ спонсором терроризма

Global Times: Европарламент признал РФ спонсором терроризма из-за жажды власти
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европарламент (ЕП) руководствовался жаждой власти при принятии резолюции о признании РФ государством —спонсором терроризма, сообщил 24 ноября директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ «спонсором терроризма»
И как Москва отреагировала на результаты голосования в Европарламенте

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 голосами парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. В резолюции содержится набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.

«На протяжении многих лет Европейский парламент часто формулировал и принимал подобные резолюции по основной причине — стремлению к большей власти. Он считает себя законодательным органом, но его не устраивает его вес в процедурах принятия решений в ЕС», — цитирует его китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао»).

Издание также назвало эту резолюцию бесполезной, ввиду того что на сегодняшний день она не обязывает страны ЕС к определенным действиям, поэтому из-за нее «ни одна европейская страна не станет разрывать связи с Россией». Но тем не менее европейцам всё равно придется заплатить за это цену, отмечает газета.

«В конце концов, это просто необязательная резолюция. Тем не менее борьба будет продолжаться: те, кто находится на поле боя, будут продолжать истекать кровью, а европейцы будут платить больше за газ и отопление. Какое отношение они имеют к депутатам Европарламента? Они получат больше голосов. Они не глупые, они утонченные эгоисты», — заключило издание.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европарламенту следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России.

23 ноября депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что эта резолюция в отношении РФ провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев, в свою очередь, высказал мнение, что резолюция была принята с целью отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках» и массового убийства российских военнопленных.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022