Польский аналитик рассказал о попытке Варшавы столкнуть Берлин и Москву

Польша отказалась от предложения Германии разместить в стране комплексы ПВО Patriot и предложила передать их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой. Об этом 24 ноября написал обозреватель Gazeta.pl Мачек Кухарчик.

Он уточнил, что предложение Берлина усилить ПВО в Польше прозвучало после инцидента с падением украинских ракет в Пшеводове. Однако, по его словам, применение немецкой ПВО на Украине станет равносильно вступлению Германии в военный конфликт против России.

Как отмечает Кухарчик, изначально предложение Германии поддержал министр обороны республики Мариуш Блащак, однако затем оно было отклонено правящей партией «Право и Справедливость» (ПиС). Против также высказался президент страны Ярослав Качиньский, который вместо этого предложил разместить системы Patriot на Украине.

«В результате, скорее всего, ни польская, ни украинская безопасность не усилятся. Выиграет только ПиС в глазах той части своего электората, которая негативно относится к немцам», — считает автор.

Кухарчик указал, что до сих пор ни одна страна НАТО «не сделала и никогда не сделает ничего подобного» без политического решения блока. Также он напомнил о том, что альянс решил не поставлять Киеву современные виды вооружения.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Позднее президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО. В России обломки ракеты были идентифицированы экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

21 ноября издания RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna предоставили данные совместного опроса, проведенного в Польше после инцидента с ракетой. Согласно ему, 70% поляков считает, что инцидент не отразится на польско-украинских отношениях. Кроме того, каждый второй поддерживает отправку винтовок и гранатометов Киеву, а каждый третий — тяжелого вооружения.