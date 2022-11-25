Врач назвала сонливость признаком ряда опасных заболеваний

Постоянная усталость и желание поспать могут свидетельствовать о ряде заболеваний. Об этом 25 ноября рассказала врач Ирина Терещенко.

Так, человеку хочется спать, когда у него развивается диабет. По ее словам, другими признаками диабета могут быть чувство жажды и медленное заживление ран.

Также сонливость может говорить об анемии, поскольку при этом заболевании снижен уровень железа в крови, кислород не поступает в ткани в нужном количестве и мозг «засыпает» при его нехватке.

Сонливость также характерна для заболеваний щитовидной железы.

«При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) замедляются все процессы в организме, возникает слабость, сонливость, а также увеличивается вес, у женщин нарушается менструальный цикл», — объяснила врач «Газете.Ru».

Недостаток витаминов и минералов также может вызвать сонливость.

«Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий — основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D — более 70% россиян страдают от его дефицита», — рекомендовала Терещенко.

Если анализы окажутся хорошими, то стоит обратиться к психотерапевту, так как сонливость может говорить о депрессивном состоянии.

В октябре врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что завтраки с большим содержанием сахара вызывают приступы дневной сонливости. В итоге если завтракать неправильно, то вместо заряда бодрости человек захочет спать и не сможет работать.