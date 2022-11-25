Жительница Казани назвала причину избиения двухлетней дочери

Жительница Казани, избившая двухлетнюю дочь, рассказала, что сделала это из мести мужу. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает портал «МВД Медиа».

Она пояснила, что сочла себя оскорбленной уходом гражданского супруга и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери.

«Данная семья является многодетной, с сентября текущего года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП «Восход» как неблагополучная», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники ПДН неоднократно посещали семью по месту жительства. Женщина дважды привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как до этого сообщили в прокуратуре Татарстана, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки.

Ранее в этот день в региональных СМИ появилась видеозапись, согласно которой в городе Казани женщина избила двухлетнюю дочь и выставила ее на балкон.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об истязании.